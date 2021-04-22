Rize'de koruma altında olan İşkencedere Vadisi'nde taş ocağı projesi için ağaç kesimine başlandığı iddia edildi

Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı'nda kullanılmak üzere, İkizdere ilçesindeki biyoçeşitlilik açısından koruma altında olan İşkencedere Vadisi'nde bölge halkının iddiasına göre taş ocağı için ağaç kesimine başlandı. Çalışma yapılan alanda çok sayıda jandarma ekibi gelirken halkın iş makinesinin çalışma alanına geçişine izin verilmediği ileri sürüldü.

Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı'nda kullanılmak için İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağı için bugün sabah saatlerinde iş makineleri bölgeye girdi. Bölge halkının iddiasına göre, ağaç kesimine başlandı.

Taş ocağı açılmak istenen alana giden yurttaşlar kesime itiraz ederken, köy muhtarı kaymakam ile görüşmeye gitti. Bölgede bekleyiş sürerken, jandarma iş makinelerinin çalıştığı taş ocağı alanına yurttaşların geçmesine izin vermediği ileri sürüldü.

O anları cep telefonuyla kaydeden İkizdereli bir yurttaş, "Orada tek bir makine var. Yol açmaya çalışıyor. Önce yol açacak. Fakat şirket yetkilileri de ellerinde herhangi bir izin belgesi olmadığı gibi, orman kesimi yapmak için izin belgesi olup olmadığını da gösteremiyor. Dolasıyla kaymakamın ne diyeceğini bekliyoruz. Daha sonra bir ormandan, sağdan soldan bir şekilde olay yerine intikal edeceğiz. Onun için de şu anda beklemedeyiz" dedi.

İkizdere Dernekler Federasyonu (İDEF) Başkanı Ziya Yıldırım, "Bu çalışmaları kabul etmiyoruz. Bizler doğamızı, suyumuzu, toprağımızı korumaya devam edeceğiz. Talebimiz açık, taş ocağı değil bölgede istihdamı artıracak çay fabrikası kurulmasını istiyoruz. Toz fabrikası değil. Burası biyoçeşitlilik açısından çok önemli bir bölge. Korunması lazım. Bizler tarım ve hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Taş ocağı geçimimizi olumsuz etkiler. Bölgemizdeki yaylaların, derelerin turizmle kalkındırılmasını, canlandırılmasını istiyoruz. Taş ocağının bize katacağı yalnızca toz, toprak" diye değerlendirdi. (ANKA)