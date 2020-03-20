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Rize'de eczanelerden Koronavirüs'e karşı mesafe şeridi

20 Mart 2020 09:10

Rize’de bazı eczaneler, Koronavirüs'ün bulaşma riskini azaltmak amacıyla çalışan ve müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekti.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Rize’de de bazı eczaneler çalışan ile müşteri arasında 1 metrelik mesafe olması için tezgahların önüne kırmızı kurdele ile şerit çekti.

Rizeliler'den aldıkları önleme yönelik olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Eczane Teknikeri Hüseyin Demir “Beklemediğimiz bir tepki gördük. Bizi gayet olumlu karşıladılar. Sonuçta benim evde eşim ve oğlum da var ve oğlum biraz risk gurubunda. Burada kendimizi korursak onları da korumuş olacağız” şeklinde konuştu.

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