Rize'de CHP'li vekilin 2 gün önce balık tuttuğu dere yok oldu

Rize’nin İşkencedere Vadisi’nde taş ocağına karşı amansız bir mücadeleye giren bölge halkına destek veren CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, vadiye giderek köylüleri ziyaret etti.

Taş ocağı için yol çalışması yapan iş makinelerinin verdiği tahribatı yerinde gören Adıgüzel, vadide ki doğal yaşama dikkat çekmek için derede alabalık tuttu. Daha sonra da balığı suya saldı. Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, balık tuttuğu derenin şirket tarafından yok edildiğini söyledi.

"Sizin hayata saygınız yok"

İki gün sonra derenin yok edilmesine tepki gösteren Adıgüzel, “Sokağa çıkma yasak. Ağaç kesmek, hayvan öldürmek serbest. Sizin hayata saygınız yok. İnsana saygınız yok. Yaşayan her şeye düşmansınız. İki gün önce berrak suları ve kırmızı benekli alabalıkları ile bu güzelim dereyi taş ile doldurdular. Kuşların yuvalarını bozdular. İki gün önce doğa nöbetimizde kırmızı benekli alabalık varlığını göstermek için bir tane tutup geri saldığımız bu dereyi iş makineleri ile taşla doldurdular. Balıkların yuvalarını yıktılar, yollarını kapattılar. Allah da sizi bildiği gibi yapsın” dedi.

Taş ocağına karşı başlatılan mücadelenin ilk günlerinde köylülerden biri, çalışmalar sırasında derenin ve canlıların zarar göreceğini ileri sürerek derenin suyunun kirlendiğini vurgulamıştı.

Köylü, sosyal medya hesabından “Bir saat sonra bu güzelliği göremeyeceksiniz. Para kağıttır. Bu su hayattır” diye yazdı. Bir gün sonrada bulanık akan dereyi paylaşarak, “Daha dün paylaştım. Yok edilecek dedim. Orman, ağaç, dere, yaşam ne varsa ölüyor” ifadelerini kullanmıştı.