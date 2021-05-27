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Rize’de 'Çayda kota ve kontenjan kalksın' eylemi; üreticiler ürünlerini yere döktü

“ÇAYKUR bir avuç çay sanayicisinin değil, halkındır, çay üreticilerinindir”

27 Mayıs 2021 15:20

Çay için kota ve kontenjan uygulaması Rize'de protesto edildi. Fındıklı ilçesinde üreticiler hükümet ve ÇAYKUR yönetimini protesto için torbalarla getirdikleri çaylarını yere döktü.

Eylemde Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy da konuşma yaptı. Kota ve kontenjana tepki gösteren Özsoy, özel sektörün acımazsızca fiyatlarla üreticiye yüklendiğini söyledi. 

Sol Parti de Rize ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Açıklamayı Sol Parti İl Başkanı Haşim Parlak okudu. Parlak, “ÇAYKUR’un pazardaki hakimiyeti yüzde 80’lerden yüzden 45’lere kadar gerilerken, ÇAYKUR yöneticileri hangi işle meşgul olmaktadır? ÇAYKUR’un hakimiyetinin yeniden artırılması için herhangi bir adım atmaya niyetleri var mıdır?” diye sordu.

“ÇAYKUR bir avuç çay sanayicisinin değil, halkındır, çay üreticilerinindir” denilen açıklamada, taleplerde sıralandı.

Fındıklı’da eylem

Çay torbalarıyla Rize Fındıklı Meydanı Cami önünde toplanan üreticiler de AKP-MHP yönetiminin kota ve kontenjan uygulamasını protesto etti. Üreticiler hükümet ve ÇAYKUR yönetimini protesto için torbalarla getirdikleri çaylarını yere döktü. Eylemde Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy da konuşma yaptı. Kota ve kontenjana tepki gösteren Özsoy, özel sektörün acımazsızca fiyatlarla üreticiye yüklendiğini söyledi.

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