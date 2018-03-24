T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ricky Gervais'ten politikacılara: Sıradan insanlara fikirlerini sormayı bırakın, ne kadar aptal olduklarını biliyor musunuz?

24 Mart 2018 16:31

İngiliz komedyen Ricky Gervais, son stand-up şovu ‘Humanity'de (İnsanlık), sosyal medyanın günümüzü nasıl şekillendirdiğini ele aldı. Herkesin ‘beğenilmeyi ve fikrinin kabul edilmesini' istediği yeni dünyanın ortaya çıkışından sosyal medyayı sorumlu tutan Gervais, “Twitter ve Facebook, ‘Popüler olmanın haklı olmaktan daha önemli olduğu' düşüncesinin çıktığı ve yayıldığı yer” yorumunda bulundu. Eskiden insanların “Benim görüşüm seninki kadar değerli” düşüncesini savunduğunu ama bunun yerini şimdilerde "benim görüşüm bahsettiğin gerçek kadar önemliye dönüştüğünü” kaydeden Gervais, “Dünya'nın 6 bin yaşında olduğunu düşünüyorum, diyen tweet'ler görüyorum. Ben de senin bir aptal olduğunu düşünüyorum. Dünya'nın yaşına dair bir fikrin olamaz. Fikrin olabilir ama kendine ait gerçeklerin olamaz” dedi. Bu düşünce şeklinin bugünlerde popüler olduğuna dikkat çeken Gervais, şöyle devam etti: “Politikacılar bile bu semptomları gösteriyorlar. Brexit referandumunu yaşadık çünkü suçu başkasına yıkmak istediler. Hata yapmak istemediler ve ‘Hadi sıradan insanlara ne istediklerini soralım' dediler. Siz ortalama insanların ne kadar aptal olduğunun farkında mısınız? Çamaşır suyunu, üzerinde büyük harflerle ‘içmeyin' yazan bir etiketle satıyoruz. O etiketi sökün, sadece iki yıllığına. Ondan sonra bir referandum daha yapalım." Altyazı kaynak: Twitter/@banabirseyogret

ETİKETLER

ricky gervaishumanitypost truthsıradan insan

Diğer Videolar

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan Doku 30 gündür kayıp | Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Vuhan'daki sağlık ekiplerinin, koronavirüs hastalarına moral vermek için şarkı söylediği anlar

Koronavirüs için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin hızlandırılmış görüntüleri yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24