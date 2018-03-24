Ricky Gervais'ten politikacılara: Sıradan insanlara fikirlerini sormayı bırakın, ne kadar aptal olduklarını biliyor musunuz?

İngiliz komedyen Ricky Gervais, son stand-up şovu ‘Humanity'de (İnsanlık), sosyal medyanın günümüzü nasıl şekillendirdiğini ele aldı. Herkesin ‘beğenilmeyi ve fikrinin kabul edilmesini' istediği yeni dünyanın ortaya çıkışından sosyal medyayı sorumlu tutan Gervais, “Twitter ve Facebook, ‘Popüler olmanın haklı olmaktan daha önemli olduğu' düşüncesinin çıktığı ve yayıldığı yer” yorumunda bulundu. Eskiden insanların “Benim görüşüm seninki kadar değerli” düşüncesini savunduğunu ama bunun yerini şimdilerde "benim görüşüm bahsettiğin gerçek kadar önemliye dönüştüğünü” kaydeden Gervais, “Dünya'nın 6 bin yaşında olduğunu düşünüyorum, diyen tweet'ler görüyorum. Ben de senin bir aptal olduğunu düşünüyorum. Dünya'nın yaşına dair bir fikrin olamaz. Fikrin olabilir ama kendine ait gerçeklerin olamaz” dedi. Bu düşünce şeklinin bugünlerde popüler olduğuna dikkat çeken Gervais, şöyle devam etti: “Politikacılar bile bu semptomları gösteriyorlar. Brexit referandumunu yaşadık çünkü suçu başkasına yıkmak istediler. Hata yapmak istemediler ve ‘Hadi sıradan insanlara ne istediklerini soralım' dediler. Siz ortalama insanların ne kadar aptal olduğunun farkında mısınız? Çamaşır suyunu, üzerinde büyük harflerle ‘içmeyin' yazan bir etiketle satıyoruz. O etiketi sökün, sadece iki yıllığına. Ondan sonra bir referandum daha yapalım." Altyazı kaynak: Twitter/@banabirseyogret