Restoranlarda yeni dönem; dijital menüler, tek kullanımlık baharatlar, kapasite sınırı

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme adımları kapsamında restoranların, kafelerin ve lokantaların haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Bu kapsamda restoranlarda alınacak tedbirleri Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı. Bingöl, " Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak" dedi

“Masalar arasında yarım metre olan mesafe şuan bir buçuk metre olacak”

Bingöl, dünyada kafe ve restoranlarda alınan önlemler ile ilgili rapor hazırladıklarını ve sosyal medya hesaplarından bu önlemleri paylaştıklarını ifade etti. Bingöl, alınması gereken önlemlerin önceden bildirilmesi gerektiğini ve devletin bu konuda bir duyuru yapması gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Önceden açıklansın ki bu standartlara sektörümüzde hazırlansın. Şuan da bizim yaptığımız araştırmalar doğrultusunda daha önce masalar arasında yarım metre olan mesafe şuan bir buçuk metre olacak. 6 kişi yan yana oturuyorsa aradan bir sandalyeyi çıkaracağız. Ayrıca masalara müşterilerimizin nefesi birbirine gelmeyecek şekilde cam bir paravan yaptırdık. Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. Garson ve diğer çalışanlarda maske zorunluluğu olacak. Her gelen müşteriye yemekten önce ve sonra kolonya ikram edilecek. Menüler dijitale dönecek. Çatal ve kaşıklar poşetlere girecek. Zaten çatal ve bıçaklar 90 derece sıcaklıkta yıkanıyor. Ayrıca müşterilerimizin ateşi ölçülecek ve rezerveli alınacak. Tabi burada bahçedeki masalar daha avantajlı olacak çünkü müşteriler orada oturmak isteyecek. Bu arada belirlenmedi ama restoranlar da belirli bir kapasite ile açılacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak”