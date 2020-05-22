T24 LogoT24 Logo
Haberler

Restoranlarda yeni dönem; dijital menüler, tek kullanımlık baharatlar, kapasite sınırı

22 Mayıs 2020 11:13

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme adımları kapsamında restoranların, kafelerin ve lokantaların haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Bu kapsamda restoranlarda alınacak tedbirleri Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı. Bingöl, " Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak" dedi

“Masalar arasında yarım metre olan mesafe şuan bir buçuk metre olacak”

Bingöl, dünyada kafe ve restoranlarda alınan önlemler ile ilgili rapor hazırladıklarını ve sosyal medya hesaplarından bu önlemleri paylaştıklarını ifade etti. Bingöl, alınması gereken önlemlerin önceden bildirilmesi gerektiğini ve devletin bu konuda bir duyuru yapması gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Önceden açıklansın ki bu standartlara sektörümüzde hazırlansın. Şuan da bizim yaptığımız araştırmalar doğrultusunda daha önce masalar arasında yarım metre olan mesafe şuan bir buçuk metre olacak. 6 kişi yan yana oturuyorsa aradan bir sandalyeyi çıkaracağız. Ayrıca masalara müşterilerimizin nefesi birbirine gelmeyecek şekilde cam bir paravan yaptırdık. Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. Garson ve diğer çalışanlarda maske zorunluluğu olacak. Her gelen müşteriye yemekten önce ve sonra kolonya ikram edilecek. Menüler dijitale dönecek. Çatal ve kaşıklar poşetlere girecek. Zaten çatal ve bıçaklar 90 derece sıcaklıkta yıkanıyor. Ayrıca müşterilerimizin ateşi ölçülecek ve rezerveli alınacak. Tabi burada bahçedeki masalar daha avantajlı olacak çünkü müşteriler orada oturmak isteyecek. Bu arada belirlenmedi ama restoranlar da belirli bir kapasite ile açılacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak” 

ETİKETLER

kaferestorantkoroanvirüsönlemmüşteri nasıl davranacakkafeler nasıl açılacaktedbirlerTüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2020

Londra'da inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü!

Gercüş’te çıkan yangında 40 dönümlük alan kül oldu

Özge Özpirinçci'den 'Kadın' dizisinin tanıtımı için İspanyolca mesaj

Babunu kovalarken 4 katlı binadan düştü!

Hız limitini aşan sürücünün gerekçesi, polisi ceza yazmaktan vazgeçirdi: Yılan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bay Yanlış dizisinin yayından kaldırılması için 2. mahkeme başvurusu...

Ali Babacan: 17-25 Aralık mini darbe teşebbüsüydü; ama o dosyaların...

Trump'ın basılmasını istemediği, yeğeninin yazdığı kitaptan: Göğüslerime toplum içinde iltifat...

Sedat Ergin: Sağlık Bakanı’nın 6 Temmuz’da açıkladığı toplam vaka sayı...

Tutuklanan iş güvenliği uzmanı: İşçiler bana, ‘burası patlayacak, bir şey...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım isyan etti: Maske üretimi ranta dönüşmüş; susmayacağım!...

Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24