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Restoranlar kapanınca müzisyenler çareyi sokak sokak dolaşmakta buldu

03 Şubat 2021 16:51

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler yaşayan ve sıkıntıda olan müzisyenler, çareyi ev ev, sokak sokak dolaşmakta buldu. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde müzisyenler evleri dolaşıp müzik yapıyor. 

Koronavirüs nedeni ile eğlence mekanları başta olmak üzere mesleklerini icra edebilecekleri iş yerlerinin kapalı durumda olmasından dolayı zor günler geçiren müzisyenler sokakları dolaşarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Sokak sokak gezerek evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için yanlarında taşıdıkları enstrümanları ile birlikte şarkı söyleyen müzisyenler, halkın ilgisini çekiyor. Müzisyenlere eşlik eden vatandaşların kimi alkışla tempo tuttu kimi de o anları cep telefonu ile kayda aldı. 

TIKLAYIN - Zor günler geçiren müzisyenler sokak sokak dolaşarak geçimini sağlıyor

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