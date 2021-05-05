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Restorana hamam böcekli saldırı; binden fazlasını içeriye attılar!

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

05 Mayıs 2021 15:27

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bir restorana binden fazla hamamböceği ile saldırı düzenlendi.

Restorana giren siyah kıyafetli 2 şahıs, yanlarında getirdikleri binden fazla hamam böceğini restoranın ortasına saçtı. Taipei Emniyet Müdürü Chen Jia-chang yaptığı açıklamada, olayın muhtemelen Bamboo Union suç örgütüne borçlu olduğu iddia edilen kurum sahibine karşı kişisel bir eylem olduğunu ifade etti.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıya karıştığından şüphelenilen 5 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişiden, 2'sinin hamam böceklerini atanlar olduğu, diğer 2'sinin gözcü olduğu, 1 şüphelinin ise şoför olduğu iddia edildi. Yaşanan ilginç saldırı anı ise restoranın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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