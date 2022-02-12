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Restorana alınmayan maskesiz müşteri içeri tuğla fırlattı

12 Şubat 2022 14:02

ABD'nin Chicago kentindeki bir restorana maskesi olmadığı gerekçesiyle alınmayan bir kişi, içeri tuğla atarak kapıyı kırdı.

ABD'nin Chicago kentinin Lincoln Park bölgesindeki ünlü sosisli sandviç restoranı Wieners Circle'e gelen bir kişi, maskesiz olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. Restorandaki bir çalışanla konuşan adam tüm çabalarına rağmen içeri giremeyince dışarıdan aldığı karı çalışana attı. Daha sonra dışarı çıkan saldırgan, bu kez etraftan bulduğu bir tuğlayı restorana fırlatarak cam kapıyı kırdı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Chicago polisi adamın gözaltında olmadığını ve olayın araştırıldığını vurguladı.

ABDChicagomaskerestorantuğla

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