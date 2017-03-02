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'Reis' vizyona girdi; işte fragmanı

02 Mart 2017 21:27

Hüdaverdi Yavuz'un yönettiği ve Reha Beyoğlu, Özlem Balcı, Volkan Başaran, İsmail Hakkı Ürün, Ali Yaylı, Orhan Aydın, Bahar Hacıbektaşoğlu, Işık Yıldız ile Ahmet Bayaslan'ın oynadığı "Reis" izleyici ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşam hikayesinden esinlenerek sinemaya uyarlanan film, 1960'lı yıllarda başlayan yasaklar, toplumsal çatışmalar, Türkiye'nin o yıllardan günümüze kadar yaşadığı zorluklar konu edilerek hazırlandı. Senaryosu Murat Özdil'e ait olan dram türündeki filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Reha Beyoğlu canlandırıyor.

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