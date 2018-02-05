'Reis Son Osmanlı' adlı oyundan: CHP ve HDP düşman, bir karakter 'Reza' kartı atıyor...

'Reisman' isimli karakterin ‘vatan hainleri'ne karşı mücadele ettiği "Reis Son Osmanlı" oyununda Reis'e karşı savaşanlar cephesinde CHP ve HDP de gösterildi. "CHP, HDP ve tüm terör örgütleri Reis'e karşı ortak cephede savaşmaktadır" denilen oyun tanıtımında Avrupa, Amerika ve İsrail'i temsil eden karakterlere de yer verildi. Oyunda zafer işaretiyle gelen biri, üstünde 'FETÖ' yazan ve Reza kartı atan bir karakter, eski polis ve firari 'FETÖ' sanığı Emre Uslu, avukat cübbeli bir kişi ve Amerikan polisleri de Reisman'a karşı dövüşüyor.