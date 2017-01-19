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Reina katliamı Rakka'dan gelen bu video ile planlanmış!

19 Ocak 2017 14:12

Reina’da 39 kişiyi katleden ve Esenyurt’ta yakalanan DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov'a Rakka'dan gönderilen Reina görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi. İddiaya göre, gönderilen görüntü Reina'nın içini tam anlamıyla gösteren tanıtım videolarından birisi. Görüntüler, teröristin gece kulübündeki katliam rotasını da gözler önüne seriyor. Terörist ifadesinde, 'Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka’dan bağlantı kurduğum emir, Reina’nın içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim. İçerinin planını iyice ezberledikten sonra Zeytinburnu’na giderek silahı aldım, geri döndüm ve saldırıya başladım' dedi.

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