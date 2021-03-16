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Reha Erdem’in tamamen Zoom üzerinden çekilen son filmi Seni Buldum Ya’nın çevrimiçi galası yapıldı

Ezgi Mola, Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Taner Birsel ve Bülent Emin Yarar’ın da aralarında bulunduğu usta 9 oyuncu galada ilk kez bir araya geldi

16 Mart 2021 16:47

T24 Haber Merkezi 

Koca Dünya, Jin, Beş Vakit gibi filmlere imzasını atmış olan Reha Erdem’in son filmi Seni Buldum Ya, salgın kısıtlamasında Zoom bağlantıları üzerinden tamamlandı. Muammer Brav moderatörlüğünde Zoom üzerinden gerçekleşen galada kısıtlamalara rağmen üretebilmek ve sinemanın olasılıkları Erdem’in en çok dikkat çektiği konular oldu. Erdem, kendi sinemasında daha önce deneyimlemediği türde bir hikayeyi yaratıyor olmaktan heyecan duyduğunu paylaştı.

“Bu kez ilk defa zorunluluklardan ötürü buraya itildik“ ifadelerini kullanan Erdem, sinemanın hafifleşmesi ve yeni olasılıkların doğmuş olmasından ötürü “ufak bir coşku“ yakaladığından bahsetti.

Kostüm, dekor, mekan gibi unsurları tamamen oyuncular ve Reha Erdem arasında geçen görüşmelerde belirlenen filmde, senaryo da oyuncular belirlendikten sonra yazıldı.

Alışılmış süreçlerin dışında bir şekilde tamamlanan film için görüşlerini paylaşan oyuncular filmdeki karakterlerinden ve süreçten söz etti.

Oyuncu Nihal Yalçın “Reha Erdem’in şu koşullarda böyle bir şey yapıyor olması bana umut verdi“ ifadelerini kullandı.

Film MUBI’de gösterimde.

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