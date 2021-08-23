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Refüjde asılı kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

23 Ağustos 2021 10:08

İstanbul Üsküdar’da aşırı hızla giden İETT otobüsü Salacak Sahil'de karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle sahilde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşların asılı kalan otobüsü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz akşam 23.30 sıralarında Üsküdar’da Salacak Sahilde meydana geldi. İddiaya göre yolcu dolu İETT otobüsü virajı dönerken aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada yolcularda yaralanan olmazken, refüjde asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle Salacak Sahilde çift yönlü uzun trafik kuyrukları oluştu. Kazaya yolcular tepki gösterirken, asılı halde kalan İETT otobüsü çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Vatandaşların asılı kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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