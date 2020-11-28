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Reform görüşmelerinin ikinci günü; bakanlar TOBB ile görüşüyor

STK'lar ile önümüzdeki günlerde görüşülecek

28 Kasım 2020 11:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukukta reform mesajlarının ardından iş dünyası ile başlayan görüşmelerin ikincisi bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yapılıyor. 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün dün TÜSİAD ile yaptığı görüşme sonrası bakanlar bugün TOBB ile görüşüyor. Sabah 10 itibariyle Dolmak Bahçe Sarayı’nda başlayan görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

Reform hazırlıkları çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir araya geldi.

Lütfi Elvan yaptığı sosyal medya paylaşımında Sivil Toplum Kuruluşları ile önümüzdeki günlerde görüşüleceğini belirtmişti.

TIKLAYIN- Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz

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