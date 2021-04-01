Refik Anadol'un ''Makine Hatıraları: Uzay'' sergisine girmek için saatlerce kuyrukta beklediler

Medya sanatçısı Refik Anadol'un, 19 Mart'tan beri süren, son dönem çalışmalarının yer aldığı kişisel sergisi Makine Hatıraları: Uzay'ın sergilendiği Pilevneli Gallery önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Eserlerinde data ve makine zekasını kullanan Refik Anadol'un sergisi, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. 'Hatıralar' ve 'Düşler' adlı iki bölümden oluşan sergiyi gezmek isteyenler, Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye en fazla 70 kişi alınması nedeniyle, sanat merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Soğuğa rağmen saatlerce dışarıda bekleyen sanatseverler, sıranın kendilerine gelmesinin ardından HES kodları kontrol edilip, ateşleri ölçülerek içeri girebiliyor.

''1 saat 45 dakikadır bekliyorum''

Sergiyi görmeye gelen sanatseverlerden biri olan Hamza Tan, 1 saat 45 dakikadır kuyrukta olduğunu belirtti. Tan, ''Yoğunluğun Koronavirüs sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu kadar uzun kuyruk duracağını sanmam. Kız arkadaşım çok istiyordu, gelmek. Ben de ona eşlik etmek için geldim. Biraz araştırdım yeni nesle uygun gözüktüğünü düşünüyorum serginin. O yüzden geldik bir görelim dedik" dedi.

''Kuyrukta beklemeye değer''

Oyuncu ve Youtuber Cemal Caner Yavuz, Kozyatağı'ndan geldiğini söyleyerek, 15 dakikadır kuyrukta olduğunu ve serginin buna değer olduğunu dile getirdi. Yavuz, "Değmeyecek olsa bu kadar insan beklemez. Bir de uzaktan gelmez. Ben karşıdan geldim. Daha da uzaktan gelinirdi bence, çünkü gördüğüm görseller çok heyecan verici ve daha önce rastlamadığım bir şey var burada" diyerek görüşlerini belirtti.

Pilevneli Gallery'nin iletişim sorumlusu Aslı Pamir, serginin 25 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebileceğini hatırlatarak, Covid-19 yeni düzenlemeleri kapsamında serginin artık sadece hafta içi açık olduğunu belirtti.

Pamir, ''Sanatseverler gezebilsinler diye, 09.00'dan 19.00'a kadar açık olacağız. Bu yoğun ilginin birçok sebebi olduğunu düşünüyorum. Sırada 2 saat, 3 saat, 5 saat bekleyenler bile olabiliyor. Böyle güzel sanatseverlerin olması çok değerli. Bir süre Koronavirüs nedeniyle çok bir şey yapılamadı, bir tarafı o. Esas bence önemli olan, Refik Anadol'un sergisi olması. Her kesimden, her yaştan herkesin ilgisini çekiyor. Hem sanat, hem teknoloji geleceğin sanatına dair bizlere ipucu verebiliyor. İlgi çeken, aynı zamanda deneyim sağlayan bir sergi olduğu için, yoğunluk bundan dolayıdır diye düşünüyorum'' diye konuştu.

Anadol'un sergisi, 25 Nisan tarihine kadar, hafta içi 09.00'dan 19.00'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.