Realpolitikanın son kurbanı Kavala mı?

Gezi davasında ceza verilmesi Avrupa'da tepkilere neden oldu. Türkiye'nin Avrupa Konsey'inden çıkarılmasında kadar varabilecek kararı değerlendiren T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç, davada ceza kararının çıkmasını "geleceğe dönük kimse sesini çıkarmasın şeklinde baskıcı bir karar" olarak niteledi.

Avrupa Konseyi'nin Kavala'ya ilişkin Türkiye'ye yaptığı uyarıları hatırlatan Yinanç, "İktidar, bu kararla ben Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınmasını bile göze alırım demeye getiriyor. Ya da şunu diyor, 'Türkiye'nin öyle jeo-stratejik önemi var ki siz zaten Türkiye'nin üyeliğini askıya almayı göze alamazsınız. Bence Kavala ve yargılananlar reel politikanın, Rusya-Ukrayna savaşının kurbanı oldular. Türkiye'nin jeo-stratejik konumunun da kurbanı oldular" dedi.

Gezi Davası'nda mahkeme, iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verdi. Karar yurt içi ve yurt dışında büyük bulurken Erdoğan "Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. " sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

Realpolitikanın son kurbanı Osman Kavala; jeopolitik lanet mi minnet mi?

Rusya’nın Ukrayna savaşının son kurbanı Kavala oldu.

Rusya Avrupa’ya gazı kesti; Erdoğan dışarıda sakin içeride hırçın...

Al parayı tut göçmeni, ver gazı tut Kavala’yı: Yeni denklem bu mu?

Barçın Yinanç ve Metin Kaan Kurtuluş, Dış Politikayla İçli Dışlı'da yorumladı.