T24 LogoT24 Logo
Haberler

Realpolitikanın son kurbanı Kavala mı?

Barçın Yinanç ve Metin Kaan Kurtuluş, Dış Politikayla İçli Dışlı'da yorumladı

28 Nisan 2022 16:20

Gezi davasında ceza verilmesi Avrupa'da tepkilere neden oldu. Türkiye'nin Avrupa Konsey'inden çıkarılmasında kadar varabilecek kararı değerlendiren T24 Dış Politika Analisti Barçın Yinanç, davada ceza kararının çıkmasını "geleceğe dönük kimse sesini çıkarmasın şeklinde baskıcı bir karar"  olarak niteledi. 

Avrupa Konseyi'nin Kavala'ya ilişkin Türkiye'ye yaptığı uyarıları hatırlatan Yinanç, "İktidar, bu kararla ben Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınmasını bile göze alırım demeye getiriyor. Ya da şunu diyor, 'Türkiye'nin öyle jeo-stratejik önemi var ki siz zaten Türkiye'nin üyeliğini askıya almayı göze alamazsınız. Bence Kavala ve yargılananlar reel politikanın, Rusya-Ukrayna savaşının kurbanı oldular. Türkiye'nin jeo-stratejik konumunun da kurbanı oldular" dedi.

Gezi Davası'nda mahkeme, iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verdi. Karar yurt içi ve yurt dışında büyük bulurken Erdoğan "Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. " sözleriyle eleştirilere yanıt verdi. 

Realpolitikanın son kurbanı Osman Kavala; jeopolitik lanet mi minnet mi?

Rusya’nın Ukrayna savaşının son kurbanı Kavala oldu.

Rusya Avrupa’ya gazı kesti; Erdoğan dışarıda sakin içeride hırçın...

Al parayı tut göçmeni, ver gazı tut Kavala’yı: Yeni denklem bu mu?

Barçın Yinanç ve Metin Kaan Kurtuluş, Dış Politikayla İçli Dışlı'da yorumladı.

 

Barçın YinançOsman KavalaAvrupa KonseyiDış Politikayla İçli Dışlı

Diğer Videolar

Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndaki yangın kontrol altına alındı

Bursalı çiftçiden 'organize sanayi' tepkisi: Burası para ile değer biçilecek bir yer değil

Fransa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

TMMOB İstanbul Şubesi önünde başlatılan 'Gezi için Adalet Nöbeti'ni 55'inci gününde Eğitim Sen devraldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24