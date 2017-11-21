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Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'Kusturmalı Boşnak saksosu' sözlerine tepki yağdı

21 Kasım 2017 02:33

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın dün akşam yayınlanan programda söylediği ‘Kusturmalı Boşnak Saksosu’ sözlerine tepki yağdı. Balkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.

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rasim ozan kütahyalıkusturmalı boşnak saksosu

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