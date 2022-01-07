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Rasim Ozan Kütahyalı: Kemal Bey o yarışa girmeyi kafaya taktı; muhalefet 'Don't look up' diyor, biz 'Just look up' diyoruz

"Yarışa girince ne olacak be Kemal bey?"

07 Ocak 2022 11:36

T24 Video Haber Merkezi

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 2023 seçimleri ve sonrasında Türkiye'yi bir kaosun beklediğini öne sürerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim öncesi parlamenter sistemde uzlaşma teklifi götürmesini önerdi. Bunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından  kabul görmeyeceğini belirten Kütahyalı son dönemin popüler filmine atıf yaparak "Kemal Bey o yarışa girmeyi kafaya taktı. Yarışa girince ne olacak be Kemal bey? Ne olacak ya? Don't look up işte. Muhalefet 'Don't look up' diyor, biz 'Just look up' diyoruz" dedi.

Adem Metan’ın Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu 'Peki Sonra’’ programına gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı konuk oldu. Kütahyalı; Netflix tarihindeki en büyük izlenme haftasını kaydeden ve Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande gibi yıldız isimlerin oynadığı ’Don’t Look Up’’ filmine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Adem Metan'ın Nagihan Alçı'nın yazdığı gibi seçimlerden önce veya sonra Cumhurbaşkanlığı sisteminin lağvedilmesini destekliyor musun? sorusuna yanıt veren Kütahyalı bunun seçimlerden önce olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Türk milleti hatta Kürtler de dahil mağduru falan sevmez"

"Bu düşünceye başta karşıydım. Şu an bu düşünceye katılıyorum. Seçimlerden önce, sonrası yok. Şu palavra onu şöyleyeyim; 'Seçimlerden sonra parlamenter sisteme döneriz.' Dönemezsin, öyle bir şey yok. Bu bir hayaldi. Kim aday olacak falan filan bunlar saçmalıktı. Yok efendim 'Geliyor gelmekte olan' yok efendim mağdur oldu da ondan ötürü şey oldu. Türk halkı mağduru falan sevmez. Dünyanın en büyük yalanıdır o. Onu ispat edeyim sana; Türk milleti hatta Kürtler de dahil mağduru falan sevmez, kudretliyi sever. Masaya yumruğu vuranı sever.  
 
HDP'liler mağdur olduk, halkımız sahip çıktı. Ya kardeşim Selahattin Demirtaş 2014'te kudretliydi. Bir nevi çözüm süreci dolayısıyla iktidar ortağı gibiydi daha çok oy aldı. 2018'de hapisteyken daha az oy aldı. Kimse bunu düşünmüyor. Hani mağduriyet. Güçlüyken daha çok oy verdi Kürtler. Burada da 'Mağdur olduk, kesin geldi' falan filan bunlar Allah aşkına artık bu tür yanlış kavramlarla, Türk siyasi tarihi ve halkını iyi okuyamadığımız için bir de popülizm sevdiğimiz için... Bunlar yok arttık.
 

"Biz de diyoruz ki 'Just look up'; ne olacağı belli"

Muhalefetin meselesi şu bak; muhalefet bana göre başta Meral Akşener'in diyeceği şey şu: Devlet Bey'e Tayyip Bey'e gelin bu stresi kaldıralım, seçim öncesi parlamenter sistemde uzlaşalım demeli. Ama bu resmi bir teklif olmalı. Kemal Bey de o yarışa girmeyi kafaya taktı. Yarışa girince ne olacak be Kemal bey? Ne olacak ya? Don't look up işte. Şuan muhalefet 'Don't look up' diyor. Biz Just look up diyoruz. Olay bu. Muhalefet kaos çıkmaz, bir şey olmaz diyor. Biz de diyoruz ki 'Just look up'; ne olacağı belli" 
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