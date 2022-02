Rasim Ozan Kütahyalı: Kemal Bey o yarışa girmeyi kafaya taktı; muhalefet 'Don't look up' diyor, biz 'Just look up' diyoruz

T24 Video Haber Merkezi

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 2023 seçimleri ve sonrasında Türkiye'yi bir kaosun beklediğini öne sürerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim öncesi parlamenter sistemde uzlaşma teklifi götürmesini önerdi. Bunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul görmeyeceğini belirten Kütahyalı son dönemin popüler filmine atıf yaparak "Kemal Bey o yarışa girmeyi kafaya taktı. Yarışa girince ne olacak be Kemal bey? Ne olacak ya? Don't look up işte. Muhalefet 'Don't look up' diyor, biz 'Just look up' diyoruz" dedi.

Adem Metan’ın Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu 'Peki Sonra’’ programına gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı konuk oldu. Kütahyalı; Netflix tarihindeki en büyük izlenme haftasını kaydeden ve Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande gibi yıldız isimlerin oynadığı ’Don’t Look Up’’ filmine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Adem Metan'ın Nagihan Alçı'nın yazdığı gibi seçimlerden önce veya sonra Cumhurbaşkanlığı sisteminin lağvedilmesini destekliyor musun? sorusuna yanıt veren Kütahyalı bunun seçimlerden önce olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: