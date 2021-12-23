Rasim Ozan Kütahyalı, Erdoğan'ın, çocuklarına nasıl isim verdiğini anlattı: Tayyip Bey bana 'Sen parekendeci değil toptancısın' dedi

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Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' isimli programa katılan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çocuklarına nasıl isim verdiğini anlattı.

Kütahyalı anısını "Nagehan (Alçı) uçağa biniyor, Tayyip Bey duyuyor 'Hamileymişsin Nagehan hayırlı olsun' diye. Tayyip Bey 'Kız olursa ben Ayşe Betül ismini çok severim' diyor. Sonra Nagehan da bana söyledi. Ben de 'İsmini koyalım sevdiğimiz bir insan, tarihi bir karekter' dedim. Sonra ikiz kız oldu, biz de Ayşe Ela, Betül Yasemin koyduk. O zaman Tayyip Bey beni aradı 'Ulan ikiz olmuş sen parekendeci değil toptancısın. Benim isimleri de ikiye bölüp paylaştırmışsın' dedi" sözleriyle anlattı.