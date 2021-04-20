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Rasim Ozan Kütahyalı'dan, Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanına 'Kapalıçarşı kaşarı' benzetmesi

"Bu onun için övgüdür"

20 Nisan 2021 08:22

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol programında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’ya yönelik 'Kapalıçarşı kaşarı' ifadesini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz’in arasındaki tartışmayı değerlendiren Korkmaz Karaca’nın mesajını ekranda okudu.

Karaca’nın mesajının ardından, Rasim Ozan Kütahyalı, “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesidir o. Kapalı Çarşı kaşarıdır. Sıfırdan yükselmiş, bu piyasaları… Bu onun için övgüdür. 11-12 yaşından beri finans piyasasında. Çok tatlıdır, çok da iyi adamdır. Ayrıca Galatasaray kongre üyesi” dedi.

Kütahyalı’nın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca için, “Kapalı Çarşı kaşarıdır” şeklindeki argo söylemi sosyal medyada çokça paylaşıldı. 

 

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