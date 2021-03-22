Rasim Ozan Kütahyalı: Berat Albayrak kongreden sonra muhteşem bir dönüş yapacak

22 Mart 2021 09:01
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaya ilişkin konuşan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" dedi.
Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında olayı değerlendiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı,“Berat Albayrak’ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun” dedi.
Kütahyalı, çarşamba günü AKP kongresinde Berat Albayrak’ın 'muhteşem' dönüş yapacağını öne sürdü.
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