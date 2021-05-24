Rapor vermeyen aile hekimine pusu kurup sokak ortasında darp ettiler: Sürekli endişe var, sürekli arkama bakıyorum

İstanbul Kadıköy'de aile hekimliği yapan Rıdvan Tunç, hastasına rapor vermediği gerekçesiyle sokak ortasında kendisini bekleyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Olay yerine araçla gelerek uzun süre doktorun gelmesini bekleyen şüphelilerden biri doktoru darp etti.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 08.30 sıralarında Kadıköy'de Suadiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık ocağında görev yapan aile hekimi Rıdvan Tunç geçtiğimiz aylarda kendisine gelerek rapor isteyen bir hastasına gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle rapor vermedi. Yaşanan olay sonrası arkadaşlarını da yanına alarak olay yerine gelen saldırgan şahıs, sokak içerisine geldikleri aracıyla adeta pusu kurup aile hekiminin gelmesini bekledi.

Aileme hekiminin sokağa giriş yaptığı esnada şüphelilerden biri sokağa başına giderek ortalığı gözetlerken, saldırgan şüpheli ise doktoru köşede sıkıştırıp darp etmeye başladı. Meydana gelen olay sonrası şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, doktorun saldırgan şahıs tarafından darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili konuşan Aile hekimi Rıdvan Tunç, sağlık çalışanlarına yönelik sürekli saldırılar olduğunu belirterek, “Pandemi döneminde bile, darp olaylarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu tür olaylar bizim yıllardır, dile getirmeye çalıştığımız sorunlar. Sağlık çalışanlarına bu tarz şiddet olayları var. Artık bizim canımıza da tak etti. Bu kadar da olmaz dedirtiyor. Düşünün yarım saat önce gelerek, bana pusu kuruyorlar. Sokağa çıktığımda sürekli endişe var. Sürekli arkama bakıyorum. Acaba birisi takip ediyor mu. Yoksa yeniden karşıma çıkacak mı. Henüz olayı gerçekleştiren failler yakalanmadı. 3 kişiler ve hala birisi dahi yakalamadı” diye konuştu.