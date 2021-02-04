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Rapçi Lil Uzi Vert, alnına 24 milyon dolarlık pembe elmas diktirdi

04 Şubat 2021 10:37

Amerikalı rap şarkıcısı Lil Uzi Vert, kendine 24 milyon dolara mücevher satın aldı. Ünlü şarkıcı, alnına yapıştırılan pembe elmas için dört yıl boyunca para biriktirdiğini söyledi.

26 yaşındaki rapçi, alnına yapıştırılan 24 milyon dolarlık pembe elması sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı, elmasın 10 ila 11 karat arasında olduğunu ve en sevdiği mücevher tasarımcısı Elliot Eliantte'in elinden çıktığını belirtti.

Ünlü şarkıcı, “Güzellik acılıdır” mesajıyla birlikte, alnına yapıştırılan elmasın görüntüsünü hayranlarıyla paylaştı.

alnına elmas diktiren rapçiLil Uzi Vert24 milyon dolarlık pembe elmasElliot Eliantte

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