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Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı

Saldırıya uğrayan restoranın müdürü  baskın anlarını anlattı

17 Eylül 2020 09:56

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinin önünü mesken tutan değnekçi çetesi, mekan sahibinin otopark alanını İSPARK’ta kiralamasının ardından iş yerini bastı. 

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 12:00 sıralarında meydana geldi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir restorantın önünü mesken tutan değnekçilerden usanan mekan sahibi İSPARK’a başvurdu. Dükkan önünde bulunan alanı İSPARK’tan kiralayan dükkan sahibi Oktay Karagöz her şeyin düzeleceğini düşündü. Ancak iddiaya göre, rant kapısı kapanan değnekçi çetesi dükkana gelip haraç istedi. Bu talebi olumsuz karşılanan grup, dükkanın önüne gelerek mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibini dövmeye çalıştı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalayıp polis merkezine götürdü. Saldırıya uğrayan Oktay Karagöz karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan restoranın müdürü  baskın anlarını anlattı. 

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