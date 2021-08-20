T24 LogoT24 Logo
Haberler

Randers ve Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı; Falcao böyle uzaklaştı

Randers ve Galatasaray taraftarları arasında tribünde kavga çıktı

20 Ağustos 2021 15:22

Randers ve Galatasaray taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. O anlarda Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun uzaklaştığı görüldü. 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele öncesinde tribünlerde ise gerginlik yaşandı. İki takım taraftarı birbirine girdi. 

O sırada tribünde yer alan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, olay yerinden uzaklaştı. 

Kameraya yansıyan görüntülerde, kavga eden kalabalığın kendi bulunduğu tribün bölümüne doğru yaklaştığını gören Falcao'nun uzaklaştığı görüldü.  

 

galatasarayrandersfalcaokavga

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2021

'Diyalog' filminin ekibi T24'te: "32 dakikalık bir tek planlık sekansla seyirciye şahitlik hissini geçirmek istedik"

'Birlikte Öleceğiz' film ekibi T24'te: "Benim için bu kadar çok yönlü bir karakteri oynayabilmek inanılmaz bir deneyimdi"

Fehmi Koru: Fetullah Gülen'e gitmem için Erdoğan ve Gül ikna etti

Kılıçdaroğlu, atık kâğıt işçilerini ziyaret etti: Bir çalışma yapılıyor, hepiniz kazanacaksınız

Bursa'da farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları mobese kamerasında

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24