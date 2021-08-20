Randers ve Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı; Falcao böyle uzaklaştı

20 Ağustos 2021 15:22
Randers ve Galatasaray taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. O anlarda Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun uzaklaştığı görüldü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele öncesinde tribünlerde ise gerginlik yaşandı. İki takım taraftarı birbirine girdi.
O sırada tribünde yer alan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, olay yerinden uzaklaştı.
Kameraya yansıyan görüntülerde, kavga eden kalabalığın kendi bulunduğu tribün bölümüne doğru yaklaştığını gören Falcao'nun uzaklaştığı görüldü.
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