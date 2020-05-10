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Ramazan programında 'Cem Karaca' performansı sosyal medyanın gündeminde: 'İşçisin sen işçi kal'

10 Mayıs 2020 12:33

Muhafazakâr yayın politikası ile bilinen Kon TV’deki Ramazan programı 'Sohbeti Seda'da 2013 yılına ait olduğu söylenen ve Cem Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' şarkısının söylediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Video sosyal medyada sıkça paylaşıldı. 

Sohbeti Seda isimli programa konuk olan bir yorumcu, Anadolu Rock’ının efsane isimlerinden Cem Karaca’nın ‘Tamirci Çırağı’ isimli şarkısını seslendirdi.

2013 yılına ait olduğu söylenen görüntülerin sosyal medyada yeniden paylaşılması ile birlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Video, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. 

 

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