Ramazan Ayı'nda açılması planlanan Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi

4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatı devam ediyor. Dış cephe ve ince işçiliğin devam ettiği Ramazan Ayı'nda açılması planlanan caminin son hali havadan görüntülendi.

İHA'da yer alan habere göre kaba işçilik ve inşaatının tamamlandığı camide ince işçilik yapılması gereken yerler kaldı.

Cami içerisinin duvarları ahşapla kaplanmaya başlandı, camlara ise korkuluklar yerleştiriliyor.

İçinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı cami, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.