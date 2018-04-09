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Spor

Raikkonen'in kullandığı araç, mekanikerin bacağını kırdı

09 Nisan 2018 16:23

Formula 1'de Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, pit stop sırasında arka lastiğini değiştiren mekanikerin ayağını ezdi. Mekanikerin kaval kemiği ile birlikte fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı. Formula 1'in 2018 Bahreyn GP grand prix'inde talihsiz bir kaza yaşandı. Ferrari'nin Fin pilotu Rikkonen, pit stop sırasında arka lastiğini değiştiren mekanikerin ayağını ezdi. Kimi Raikkonen, üçüncülüğe gerilediği yarışın son bölümünde süper yumuşak lastikleri takmak için pite girdi. Fin pilot lastiklerin takılmasının ardından hareketlendi. Ancak o sırada ismi Francesco olan mekaniker sol arka lastiğin önünde duruyordu. Takım arkadaşını görmeyen Raikkonen aracını hareket ettirince mekanikerin ayağına çarptı. Yaralıya ilk müdahale pit alanında yapıldıktan sonra hemen pistteki kliniğe götürüldü. Talihsiz mekanikerin kaval kemiği ile birlikte fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı.

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