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Rahip Brunson'ın oturduğu sokak sessizliğe büründü

13 Ekim 2018 15:36

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak serbest bırakılan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın evinin bulunduğu Işılay Saygın Sokak'taki hareketlilik sona erdi. Güvenlik önlemi için uzun süredir bekleyen polis ekiplerinin de ayrıldığı sokak sessizliğe büründü. İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, geçen 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilen Rahip Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün yapılan dördüncü duruşmasında, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Yaklaşık 19,5 ay cezaevinde, 2,5 ayı aşkın bir süre de ev hapsinde kalan Brunson, kararla birlikte serbest kaldı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılan Brunson, dün akşam Adnan Menderes Havalimanı'ndan, eşi Norine Brunson ile birlikte bindiği özel uçakla, ülkesine dönmek üzere İzmir'den ayrıldı.

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