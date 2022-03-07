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Raftan 130 liraya aldığı ayçiçek yağı kasada 190 TL oldu

07 Mart 2022 09:48

T24 Video Haber Merkezi

Bir vatandaşın markette çektiği ayçiçek yağı videosu sosyal medyada viral oldu. Raftan 130 liraya aldığı ayçiçek yağı kasaya gelinceye kadar zamlandı. Kasiyer ile tartıştığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan vatandaş "Şu aldığım yağ rafta 130 TL, şuraya geliyorum 190 TL. Böyle bir rezillik olamaz. Kabul etmiyorum bunu" diyerek tepki gösterdi. 

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği endişesiyle başlayan yağ krizi sonrasında  ayçiçek yağına gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi. "scts25" isimli bir Tiktok kullanıcısı, market rafından 130 liraya aldığı ve kasaya geldiğinde fiyatı 60 lira zamlanan ayçiçek yağı nedeniyle kasiyerle tartıştığı anları sosyal medyada paylaştı. Çektiği bir videoyu     

Görüntülerde bir zincir marketin 5 litrelik yağın 130 liralık raf fiyatına kasada 190 lira fiyat biçtiği ve vatandaşın yaşananlara verdiği tepkiler yer aldı.

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