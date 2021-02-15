Radyocu Jozi Zalma anlattı: Ay'a ilk ayak basan Amerikalılar dönüşlerinde neden Anıtkabir'e gitti?

Ay'a ayak basan NASA ekibi dönüşlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. Radyo programcısı Jozi Zalma, Ay'a ilk ayak basan Amerikalıların Anıtkabikir ziyaretinin hikayesini anlattı.

'Geveze' Ay’a ayak basan Neil Armstrong ve astronot arkadaşlarının Türkiye’ye geldiklerinde ilk gittikleri yerin Anıtkabir olduğunu söyleyerek bir Türk mühendis olan Arsev Eraslan’ı anlattı.

Jozi Zalma, bu ziyaretin, Armstrong'un Ay'da iken bir bilgisayar arızası yaşaması üzerine Türk mühendis Arsev Eraslan'ın yazdığı bir yazılım sayesinde Dünya'ya dönebilmesi sebebiyle gerçekleştiğini anlattı.