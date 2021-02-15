T24 LogoT24 Logo
Haberler

Radyocu Jozi Zalma anlattı: Ay'a ilk ayak basan Amerikalılar dönüşlerinde neden Anıtkabir'e gitti?

15 Şubat 2021 09:44

Ay'a ayak basan NASA ekibi dönüşlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. Radyo programcısı Jozi Zalma, Ay'a ilk ayak basan Amerikalıların Anıtkabikir ziyaretinin hikayesini anlattı. 

'Geveze' Ay’a ayak basan Neil Armstrong ve astronot arkadaşlarının Türkiye’ye geldiklerinde ilk gittikleri yerin Anıtkabir olduğunu söyleyerek bir Türk mühendis olan Arsev Eraslan’ı anlattı.

Jozi Zalma, bu ziyaretin, Armstrong'un Ay'da iken bir bilgisayar arızası yaşaması üzerine Türk mühendis Arsev Eraslan'ın yazdığı bir yazılım sayesinde Dünya'ya dönebilmesi sebebiyle gerçekleştiğini anlattı. 

 

radyocu jozi almagevezeanıtkabiray'a ilk ayak basanlaray

Diğer Videolar

Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

Lille ve Burak Yılmaz, PSG galibiyeti ve liderliği böyle kutladı

Akşener Hâkkari'de: Karpuz gibi ikiye bölündük, seçmen velinimet olmaktan çıktı

Alparslan Türkeş'in Fethullah Gülen hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

İstanbul'da 'Yeşil Yarı Maraton': N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal milletvekillerine verdiği brifingde “Kamuoyundan...

Askeri üniforması üzerinde, sarık ve cüppe ile fotoğrafları ortaya çıkan...

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu...

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu: Babam kalp ve göğüs...

Avrasya'nın son seçim anketinde AKP ve MHP'nin oyları yüzde 50'nin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24