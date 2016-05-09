Quaresma formasını verdi, Galatasaray tribünü birbirine girdi

Türk Telekom Arena'daki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından tribünlerinde gerginlik yaşandı. Bazı taraftarların Beşiktaş takımını alkışlaması üzerine, başka bir grup bu duruma ıslıklarla tepki gösterdi. Odeabank tribününde bu nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine tribüne giren polis, kavganın daha da büyümesini önledi. Ayrıca, maçın sonunda Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma formasını bir Galatasaray taraftarına verirken, siyah-beyazlı oyuncunun formasını alan kişiye de tepki gösterildi. Bu arada TT Arena'da Quaresma'nın forması alan Galatasaraylı'nın tepki göstermesi akıllara Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Luis Nani'nin formasını alan ancak tepki gösterdiği için formayı geri vermek zorunda kalan taraftı getirdi.