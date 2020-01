'Putin'e Grammy ödülü

ABD'li besteci Randy Newman, New York'ta düzenlenen 60. Grammy Ödül Töreni'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yazdığı ‘Putin' isimli şarkısı ile 'En iyi aranjman' ödülünü aldı. 60. Grammy Ödül Töreni 15 yıl aradan sonra ilk kez ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlendi. Törende ABD'li besteci Randy Newman, Putin hakkında yazdığı aynı isimli şarkısı ile 'En iyi aranjman' ödülünün sahibi oldu. 'Putin Kızları' isimli bir koronun eşlik ettiği Newman'ın şarkısında 'Rus liderin pantolonunu giyip şapkasını taktıktan sonra işleriyle ilgilenmeye başladığı', ‘traktörüyle Trans-Sibirya ovalarında dolaştığı' ve ‘bir nükleer reaktörü beyninin sol tarafıyla çalıştırabileceği' ifade ediliyor. "Gömleğini çıkardığında kadınları çıldırtıyor" şarkıda ayrıca "Putin ana yurdunu ve ailesini sever" sözleri de yer alıyor. Öte yandan bu şarkı Putin hakkında yazılan ilk şarkı değil. Hip-hop ikilisi K-King ve Beni Maniaci 'Go Hard Like Vladimir Putin', Alman Rammelhof grubu da 'Wladimir' isimli bir şarkı yazmıştı. Kaynak: Sputnik