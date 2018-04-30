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Putin, yazısını okuyamayınca kendini ti'ye aldı: Kargacık burgacık yazmışım...

30 Nisan 2018 14:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yasama Konseyi üyeleriyle görüşme sırasında kendi aldığı notları okuyamadı, şakaya vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameralar karşısında zor anlar yaşadı. Olay, Yasama Konseyi üyeleriyle görüşme sırasında gerçekleşti. Putin, senatör ve vekillerin verdiği tekliflere daha sonra yanıt vermek için söylediklerini not aldı. Ancak söz ona gelince, ne yazdığını anlamak için bir süre yazdıklarını inceledi. Yine de yazdıklarını okuyamayınca kendini ti'ye alan Vladimir Putin şunları söyledi: "Kargacık burgacık yazdım, şimdi kendim okuyamıyorum. Aceleden, çok sayıda ilginç teklif vardı"

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