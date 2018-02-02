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Putin: Seçimleri kazanamazsam biçerdöver operatörü olacağım

02 Şubat 2018 17:32

Rusya'da 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası bir başarısızlıkta hangi mesleği yapabileceğini açıkladı. Putin esprili bir dille "Bir şeyler ters giderse, seçimlerden sonra biçerdöver operatörü olarak çalışacağım" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önde gelen tarım aracı üreticisi Rostselmaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında firmanın yeni biçerdöverini simülasyon yoluyla deneyen Putin, seçimleri bir dönem daha kazanamaması halinde gelecek planının ne olduğunu söyledi. Putin esprili bir dille “Bir şeyler ters giderse 18 Mart'tan sonra biçerdöver operatörü olarak çalışacağım” ifadelerini kullandı. Rostselmaş CEO'su Konstantin Babkin de Putin'in esprisine “Hiç sorun değil” yanıtını verdi.

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