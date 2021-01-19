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Putin Ortodoks Noel'ini buzlu suya girerek kutladı

Putin -20 derecedeki buzlu suya girerek, temsili olarak vaftiz oldu

19 Ocak 2021 17:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin -20 derecedeki buzlu suya girerek, temsili olarak vaftiz oldu.

Rusya dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını gölgesinde Ortodoks Noel'ini kutladı. Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı.

Soğuk havaya aldırış edilmezken, gece yarısından itibaren Ortodokslar Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla üç kişilik sınırlandırılmış törenlerle buzlu suya daldı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin mavi renkli mayosuyla -20 derecedeki buzlu suya girerek, vaftiz oldu. Putin sudan aceleyle çıktı.

Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere ilgi gösterdi. Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak  vaftiz olmuş oldu.

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