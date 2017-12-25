Putin, Kızıl Meydan'da buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'nın sembollerinden Kızıl Meydan'da kurulan buz pistinde hokey oynadı. 'Gece Hokey Ligi'nin dostluk maçında oynayan Putin'in performansı beğeni topladı. Kremlin'den paylaşılan fotoğraflara göre Kızıl Meydan'daki dostluk maçında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, saksafon sanatçısı İgor Butman, Sovyet buz hokeyi sporcusu Vyaçeslav Fetisov ve daha bir çok ünlü isim forma giydi. Rus lider karşılaşmada 11 numaralı, Şoygu da 13 numaralı formayı terletti. Kaynak: Ruptly