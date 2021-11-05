Purçu'dan 'Üç Kuruş' isimli diziye tepki: Bizim için bu dizi bir kuruş bile etmez

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Üç Kuruş’ isimli dizide Romanların aşağılandığını öne sürerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) göreve çağırdı. Purçu, "Bizim için bu dizi bir kuruş etmez" dedi.

Özcan Purçu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Show TV'de ‘Üç Kuruş’ isimli bir dizinin yayınlanmaya başlandığını ifade ederek, "Diziyi bir izleyin, küfür var. Romanlarla ilgili aşağılanmadık mesele kalmadı. Bunu RTÜK izlemiyor mu? Bunu ilgili kurumlar izlemiyor mu? Kimsenin çıtı çıkmıyor, niye ceza yazmıyorlar" diye sordu.

Dizinin Roman mahallesinde çekildiğini anlatan Purçu, "Başrol oyuncusu güya Roman, elinde bıçak var; onun boğazına dayıyor, onun bacağına dayıyor, küfürler bin parça. Biz Romanız, resmi adımız bu. Avrupa Konseyi’nde, Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa Komisyonu’nda, BM’de adımız ‘Roman’ diye geçiyor. Romanları, kumarbaz, hırsız, uyuşturucu bağımlısı, mafya tarzından insanlar gibi tanıtan bir başrol. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Roman sivil toplum kuruluşları bundan çok rahatsız” dedi.

Dizide anlatılanların gerçekle ilgisi bulunmadığını belirten Purçu, kanal yöneticileri ile görüştüğünü ama sonuç alamadığını ifade etti. RTÜK Başkanı ile de görüştüğünü söyleyen Purçu, RTÜK'ün verdiği uyarının kendileri için yetersiz olduğunu vurguladı. 'Çingene' sözünün yasa ile yasaklanmasına rağmen dizide kullanıldığını anlatan Purçu, Romanlar hakkında fikri olmadan bu diziyi izleyenlerin Romanlarla ilgili önyargılara kapılacaklarını belirterek "Bizim için bu dizi bir kuruş etmez" diye konuştu.

"Bu diziyi izleyen önyargılara sahip olacak"

Purçu’nun açıklamaları şöyle:

“Dizini yayınladığı gün, Romanlarla ilgili etiketleri söylüyorum: Romanlar alkolik, kaba, suça eğilimli, mafya, hırsız, potansiyel suçlu, çingene, küfürbaz. Dizin verdiği mesaj bu. RTÜK neden gerekeni yapmıyor? Romanlara dair herhangi bir bilgisi olmayan ve bu diziyi izleyen bu ön yargılara sahip olacak.

Biz yıllardır ayrımcılıkla mücadele eden bir toplumuz. Ben de herkes gibi olmak istiyorum, Türk vatandaşıyız biz. Bu diziler neden engellenmiyor? RTÜK’ü göreve davet ediyorum. Bizi ötekileştiriyorsunuz, kin ve nefret suçu işliyorsunuz, anayasal suç işliyorsunuz. Dizinin adı bile ayrımcılığı körüklüyor, Roman mahallesinde Romanları konu alan bir dizi çekiyorsun, güya Roman hayatını anlatıyorsun. Bizim hayatımızı hiç anlatmıyor o dizi.

Roman hayatını çekiyorsun ‘Üç Kuruş’ diye. Benim için bu dizi bir kuruş bile etmez. İnsanları kötü göstererek, aşağılayarak, ötekileştirerek dizi çekiyorsun; bu insanlar yüzyıllardan beri ötekileştirmeyle, ayrımcılıkla mücadele ediyor. Sen geliyorsun, bir diziyle bunu körüklemeye çalışıyorsun. Bizim mahallemize bu insanlar girmiyor.”