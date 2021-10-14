Programda anlatıldı; "Karımın 'Kardeşim, amcam ve yeğenim' diyerek eve alıp yattığı 3 adam sevgilisiymiş"

FOX TV'de yayınlanan 'Fulya ile Umudum Olsun' programına çıkan Mustafa Önal'ın, eşi hakkında anlattıkları gündem oldu. Önal, "Karım, evimize 'Kardeşim, amcam ve yeğenim' dediği 3 adamla geldi. 'Onları çok özledim bu gece onların arasında yatayım' dedi. Ama bu adamlar karımın sevgilisiymiş" dedi.

Gündüz kuşağında yayınlanan programlarda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. FOX TV'de yayınlana Fulya ile Umudun Olsun programına katılan Mustafa Önal'ın anlattıkları da sosyal medyada gündem oldu.



Önal, eşinin 3.5 ay boyunca "Kardeşim, amcam ve yeğenim" diyerek eve aldığı adamlarla yattığını söyledi. Önal, yaklaşık 1,5 yıldır haber alamadığı eşini bulmak için yayına çıktığını belirtti.



Eşi Yasemin'in 18 Haziran 2020'de evi terk ettiğini söyleyen Önal, "Karım, evimize 'Kardeşim, amcam ve yeğenim' dediği 3 adamla geldi. 'Onları çok özledim bu gece onların arasında yatayım' dedi. Ama bu adamlar karımın sevgilisiymiş" dedi.



Önal, "Kardeşi, polise verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.