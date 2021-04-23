T24 LogoT24 Logo
Haberler

Profil fotoğrafında ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ görseli bulunan öğrenci dersten atıldı

23 Nisan 2021 09:35

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde profil resminde ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ görseli olan öğrenci dersten atıldı.

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla feshedilmesinin ardından kadınlar protestolarını sürdürürken, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı saldırılar da devam ediyor. 

Tele1'in aktardığına göre Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) Türk Dili ve Edebiyatı dersinde profil resminde ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ görseli olan öğrenci dersten atıldı.

Sistemsel bir hata olduğunu düşünerek derse tekrar giren öğrenci, akademisyen Nurullah Arvas’ın “Bu şekilde dersime giremezsin, sen yaşatır dersin başkası yaşatmaz der” sözlerinin ardından tekrar dersten atıldı.

Yıldız Dayanışması’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Nurullah Arvas, YTÜ’den bir arkadaşımızı Zoom’dan girdiği dersten profil fotoğrafında İstanbul Sözleşmesi Yaşatır çerçevesi olduğu gerekçesiyle attı! Arkadaşımızın yanındayız. İstanbul Sözleşmesini siyasi bir malzeme haline getirip dersten öğrencileri atamazsın Nurullah Arvas!"

istanbul sözleşmesi yaşatıristanbul sözleşmesiyıldız teknikytüprofil fotoğrafı

Diğer Videolar

Mersin'de Yörükler yağmur duasına çıktı

Fransa'da aşıya teşvik kampanyası: Özgürlük!

Hamile kadına sokak ortasında şiddet

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'dan 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu?' sorusuna yanıt

Yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması; "Kaldırımdan inmiyorum hadi devam et"

'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gazeteci Semra Topçu, "İşte Sezgin Baran Korkmaz ile Saray'ın bağlantısı"...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: İktidarın problemleri ele alış...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhuriyet yazarı Balbay: Saray’dan sızan bilgilere göre Süleyman Soylu’nun ve...

Sedat Peker: Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum; 'pambıkören' paralarını yurt dışına...

Hıncal Uluç: Her şey çok güzel olmadı İmamoğlu, her şey...

Peker operasyonu | MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı...

Sağlık Bakanı Koca, yarın aşılanmaya başlayacak meslek gruplarını duyurdu ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gazeteci Semra Topçu, "İşte Sezgin Baran Korkmaz ile Saray'ın bağlantısı"...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: İktidarın problemleri ele alış...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24