Profil fotoğrafında ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ görseli bulunan öğrenci dersten atıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde profil resminde ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ görseli olan öğrenci dersten atıldı.

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla feshedilmesinin ardından kadınlar protestolarını sürdürürken, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı saldırılar da devam ediyor.

Tele1'in aktardığına göre Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) Türk Dili ve Edebiyatı dersinde profil resminde ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ görseli olan öğrenci dersten atıldı.

Sistemsel bir hata olduğunu düşünerek derse tekrar giren öğrenci, akademisyen Nurullah Arvas’ın “Bu şekilde dersime giremezsin, sen yaşatır dersin başkası yaşatmaz der” sözlerinin ardından tekrar dersten atıldı.

Yıldız Dayanışması’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Nurullah Arvas, YTÜ’den bir arkadaşımızı Zoom’dan girdiği dersten profil fotoğrafında İstanbul Sözleşmesi Yaşatır çerçevesi olduğu gerekçesiyle attı! Arkadaşımızın yanındayız. İstanbul Sözleşmesini siyasi bir malzeme haline getirip dersten öğrencileri atamazsın Nurullah Arvas!"