Prof. Yavuz, Bakan Koca'nın açıklamasıyla ilgili konuştu: İnanın ben de anlamadım; bu konuyu Bilim Kurulu’nda konuşmadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan ancak belirti göstermeyen kişilerin tabloya dahil edilmediğine yönelik açıklaması tartışılıyor. Türkiye’deki Kovid-19 vakaları konusunda kafa karışıklığı yaratan bu açıklamayla ilgili Bilim Kurulu üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz, "Ayrımın sebebini inanın ben de anlamadım. Bu konu Bilim Kurulu’nda da konuşulmuş değil" dedi.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Yavuz, “PCR negatif olanları hiçbir ülke bildirmiyor ancak PCR pozitif olan asemptomatik olsun olmasın her kişi bildirilir” diye konuştu.

Prof. Yavuz, şunları söyledi;

"Ayrımın sebebini inanın ben de anlamadım. Bu konu Bilim Kurulu’nda da konuşulmuş değil. Ekonomik kaygılarla hareket ediliyor olabilir, bunu anlıyorum ancak salgınla mücadelede ne kadar şeffaf olursanız aldığınız önlemler de o kadar kabul görür. Birlikteliğin sağlanması için herkesin birbirine güvenmesi lazım. Yeni bir düzenlemeyle, daha detaylı veriler paylaşılması taraftarıyım çünkü gördüğümüz en büyük sağlık krizi ile karşı karşıyayız. Veri eksik olursa mücadele de yarım olur. Zaten bütün mücadelemiz asemptomatik denilen bu kişilerin bilinmesi ve izole edilmesine yönelik. O nedenle test sayılarını arttırdık. Toplam kaç pozitif vaka varsa bir gruba ayırmadan rakamlar verilmeli. Bunda çekinilecek bir şey yok, kaldı ki tüm dünya da bizimle aynı durumda ve aynı mücadele veriliyor."

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