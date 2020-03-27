T24 LogoT24 Logo
Haberler

Prof. Özturan canlı yayında uyardı: Hastanedeki ortam CNN'deki stüdyodan daha farklı; burada insanlar dip dibe çalışıyor ve servise binecekler

27 Mart 2020 19:37

Prof. Dilaver Özturan, CNN Türk'te katıldığı 'Mercek Altında' programında "Buraya hastaneden geldim. İnanın bana hastanedeki ortam CNN'dekinden daha farklıydı. Burada insanlar dip dibe çalışıyor ve servise binip eve gidecekler" dedi. 

Prof. Dilaver Özturan, CNN Türk'te yayınlanan 'Mercek Altında' gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Evde kalın diyorlar ama işe gidenler var' diyorsunuz. Alınan önlemlerde belli ki eksikler olduğunu düşünüyorsunuz. Nedir bu eksiklikler bize bir anlatır mısınız?" sorusuna"Bu söylediklerim siyasi değil. Muhalefetten ve iktidardan tek bir şey istiyorum. Eninde sonunda karantina ilan edilecek çünkü gidişat parlak değil. Ne kadar erken yaparsak yangını o kadar küçükken söndürme şansımız var" ifadesiyle sözleriyle yanıt verdi. 

Özturan, muhalefet partilerin de iktidarın da şu anda 'aklın yolu bir' mantığıyla hareket etmesi gerektiğini, hiçbir partinin siyasi kazanç elde etmeye çalışmaması gerektiğini söyledi. 

"Hekim olarak söyleyecek tek bir şeyim var lütfen evde kalın" diye Özturan, "Ama bunu söylerken inandırıcı olmam lazım. O da herkesin evde kalmasıdır" diye konuştu. 

"Şu anda Türkiye'de iki yerde olmak istemezdim" diyen Özturan, "Birincisi bilimsel kurul; eminim bilimsel kurul bunu öneriyordur çünkü... İkincisi yönetici kısımda olmak istemezdim çinkü ekonomik ve siyasi bir sürü dengesi var bunun" ifadesini kullandı. 

Dilaver Özturan, "Hep yüzde seksenden bahsediyoruz. Bizim derdimiz o yüzde 20. Onları korumak zorundayız" dedi. 

 

ETİKETLER

habervideokoronakoronavirüsvirüscoronacoronavirüskarantinakarakbilim kurulubilimkurul

Diğer Videolar

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı tehditler: "Polis bıraktığında çıkarıp yakacağız"

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe gitmek zorunda kalanlar yollara düştü

4 ülkeden sanatçılar 4 farklı dilde 'Ağladıkça'yı söyledi: "Bu dört dili ilk kez bir araya getirdik"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mayıs 2020

Erdoğan'dan Anneler Günü videosu: 'Yine mi ağlıyorsun anne, cennetime yağmur yağdı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de köpek yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Köpek zaten ölüydü,...

Noyan ailesinden "Sevda Noyan" açıklaması: Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için...

Erdoğan: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum...

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

"İbrahim Gökçek'in cenazesini gömdürmeyiz" diyen Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24