Prof. Özturan canlı yayında uyardı: Hastanedeki ortam CNN'deki stüdyodan daha farklı; burada insanlar dip dibe çalışıyor ve servise binecekler

Prof. Dilaver Özturan, CNN Türk'te katıldığı 'Mercek Altında' programında "Buraya hastaneden geldim. İnanın bana hastanedeki ortam CNN'dekinden daha farklıydı. Burada insanlar dip dibe çalışıyor ve servise binip eve gidecekler" dedi.

Prof. Dilaver Özturan, CNN Türk'te yayınlanan 'Mercek Altında' gazeteci Abdülkadir Selvi'nin "Evde kalın diyorlar ama işe gidenler var' diyorsunuz. Alınan önlemlerde belli ki eksikler olduğunu düşünüyorsunuz. Nedir bu eksiklikler bize bir anlatır mısınız?" sorusuna"Bu söylediklerim siyasi değil. Muhalefetten ve iktidardan tek bir şey istiyorum. Eninde sonunda karantina ilan edilecek çünkü gidişat parlak değil. Ne kadar erken yaparsak yangını o kadar küçükken söndürme şansımız var" ifadesiyle sözleriyle yanıt verdi.

Özturan, muhalefet partilerin de iktidarın da şu anda 'aklın yolu bir' mantığıyla hareket etmesi gerektiğini, hiçbir partinin siyasi kazanç elde etmeye çalışmaması gerektiğini söyledi.

"Hekim olarak söyleyecek tek bir şeyim var lütfen evde kalın" diye Özturan, "Ama bunu söylerken inandırıcı olmam lazım. O da herkesin evde kalmasıdır" diye konuştu.

"Şu anda Türkiye'de iki yerde olmak istemezdim" diyen Özturan, "Birincisi bilimsel kurul; eminim bilimsel kurul bunu öneriyordur çünkü... İkincisi yönetici kısımda olmak istemezdim çinkü ekonomik ve siyasi bir sürü dengesi var bunun" ifadesini kullandı.

Dilaver Özturan, "Hep yüzde seksenden bahsediyoruz. Bizim derdimiz o yüzde 20. Onları korumak zorundayız" dedi.