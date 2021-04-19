T24 LogoT24 Logo
Haberler

Prof. Özgür Demirtaş: Coinlerin yüzde 90’ı batacaktır

19 Nisan 2021 15:58

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş katıldığı bir televizyon programında “Şu anda dünyada 9 binin üzerinde ‘token’ ve ‘coin’ var. Öncelikle bu bir devrim.  Ancak 9 bin tane coin içerisinde yüzde 90’ı da batacaktır” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuk olarak katıldı. 

Son zamanların en revaçta yatırım araçlarından biri olan kripto paralar üzerine konuşan Demirtaş “Şu anda dünyada 9 binin üzerinde ‘token’ ve ‘coin’ var. Öncelikle bu bir devrim. İnternet nasıl bir devrimse bu da, onun gibi bir devrim. Ancak 9 bin tane coin içerisinde yüzde 90’ı da batacaktır. Bunların batacak olmasının nedenleri başka, diğerlerinin gelecek vaat edecek olmasının nedenleri başka. Toplamda bu teknolojinin bir devrim olmasının nedenleri başka” ifadelerini kullandı.  

özgür demirtaştokencoinaltcoinkriptokripto borsası

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2021

Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu Veyis Ateş HaberTürk TV'de ekrana çıkmadı

Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarıldı

Şişli’de sokakta şiddet gören kadını, motosikletli grup böyle kurtardı

Cüneyt Özdemir: Turizm Bakanı 'aşılandım' videosu için "Benim de içime sinmemişti" dedi

Bastığı kiriş kırılan hırsız, girmeye çalıştığı pencereden böyle düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Behçet Töre'den Halil Falyalı iddiası: Birlikte uyuşturucu ticareti...

Veli Küçük: Bakan Soylu doğru söylemiyor!...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ın...

Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk...

İsmet Berkan: Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağı İnan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24