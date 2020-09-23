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Prof. Mehmet Şener: Hasan Dağı aktif bir volkan

23 Eylül 2020 17:26

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener, Hasan Dağı'nın aktif bir dağ olduğunu ve uykuda olduğuna işaret ederek, 5.1 depremin Hasan Dağı'nın etkileyip etkileyeceğini araştırmaya başladıklarını söyledi.

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde 20 Eylül saat 22.08’de meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü hocaları bölgelerde inceleme yaptı.

Deprem sonra 41 artçı sarsıntının olduğunu ifade eden yapan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener, Hasan Dağı'nın aktif bir dağ olduğunu ve uykuda olduğuna işaret ederek, 5.1 depremin Hasan Dağı'nın etkileyip etkileyeceğini araştırmaya başladıklarını söyledi.

Şener ayrıca Sosyal medyada dolaşan ve Hasan Dağı'nda çekildiği öğrenilen videolarla ilgili açıklama yaptı. Şener açıklamasında, ‘‘Hasan Dağı en son patladığı Çatalhöyük'te yapılan arkeolij kazılarda insanlar tarafından çizilmiş duvar resimlerinde kayıtlı. MÖ 6500 yıl. Dolayısıyla biz 10 bin senede volkanik faaliyet olduğu zaman aktif volkan diyoruz dolayısıyla Hasan Dağı da bu bağlamda aktif bir volkan. Şu an uykuda. Ama 5.1 şiddetindeki depremin Hasan Dağı volkanizmasını etkileyeceği konusunda konuşmak çok iddialı bir konu olur. Burada incelemeler yapacağız. Sosyal medyada çıkan gaz çıkışı videoları var. Hasan Dağı'nın kraterine yakın. Aşağı yukarı 3 bin metre yükseklikte. MTA yapmış olduğu çalışmalarda o gazların bütün kimyasallarını yapmış durumda. Hasan Dağı durduğu sürece o gazlar oradan çıkacak’’ dedi.

Şener, "Deprem raporlarına göre 5.1’den sonra 41 tane daha artçı deprem oldu. En büyüğü 4.1 depremle birlikte, 1.8., 2.1., 2.6 gibi artçılar olmuş. Korkulacak bir şey yok hafif bir deprem. Yörede de fazla hasar ve can kaybı yok. Jeolojik incelemeler yapacağız’’ diye konuştu.

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