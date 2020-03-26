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Prof. Mehmet Ceyhan: Vaka sayısının 10 kat olduğunu düşünüyorum; iller açıklanmalı ama tedbir alındıktan sonra

26 Mart 2020 12:31

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) vaka sayısının tartışmaya açık olduğunu, çok test yapan ülkelerde vaka sayısının 5 veya 6 ile çapılması, az test yapılan ülkelerde ise bunun 10 ile çarpılması gerektiğini söyledi. Bu metodun Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edildiğini belirten Ceyhan, Türkiye'de tespit edilen hasta sayısının 10 ile çarpılması ile virüs bulaşan insan sayısının tahmin edilebileceğini söyledi. 

En iyi test yapılan ülkelerde dahi vaka sayısının 5'te 1'inin tespit edildiğini belirten Ceyhan, vaka sayısının saklandığı düşüncesine katılmadığını da ifade ederek, "Tespit edilen hasta sayısını 10 ile çarptığınız zaman Türkiye'de olabilecek virüs taşıyan insan sayısını tahmin edebiliriz" dedi. Gerçek ölüm oranının düşük olduğuna dikkati çeken Ceyhan, "Yani 25 bin vaka gibi bir rakam üzerinden hesaplarsak ölüm oranı düşük. Bu bütün dünyada böyle. Bütün dünyada ölüm oranı şu anda yayınlanan rakamlardan düşük" diye konuştu. 

Sağlık Bakanlığı tarafından salgına yönelik açıklanan rakamlarda illerin belirtilmemesine de değinen Ceyhan, "Bunun iki ucu var. Birinde tamamen gizliyorsunuz birinde ise Güney Kore gibi açık oluyorsunuz. Yalnız gizlemenin de belli avantajları var. Tedbirler alınmadan illerin açıklanmasını sakıncalı buluyorum. Eğer tedbir almazsanız açıkladığınız zaman araç kuyruklarını ve tatil bölgelerine giden insanları görebilirsiniz ve bunlar da gidip oralara yayabilirler" diyerek vaka sayılarının illere göre açıklanmasından önce alınması gereken tedbirlere dikkat çekti. 

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