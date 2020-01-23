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Prof. Eker: Çin'deki virüs için havalimanlarında dikkatli olmalıyız

23 Ocak 2020 16:17

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Rukiye Eker, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü için dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 20'ye yakın insanın ölümüne neden olan Corona virüsüne karşı uyarıda bulunan Eker, grip aşısının bunu önleyemeyeceğini, virüsün henüz Türkiye'de görülmediğini söyleyerek, "Havalimanlarında ateşi olan insanların boğaz sürüntülerinden bu virüsün olup olmadığına bakılıp eğer bir şey tespit edilirse, dışarıya çıkmalarına izin verilmemeli" dedi. 

Eker, Türkiye'de özellikle kış aylarında görülen İnfluenza A(H1N1) virüsünün de tehlikeli olabileceğini söyledi. Virüse karşı korunulması ve gerekli aşıların yapılması gerektiğini belirten Eker, "Çok kalabalık ortamlarda bulunulmamalı, vucut direnci geliştirmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. İnfluenza'nın kalp kası iltihabı yaptığını görüyoruz bunun sonucunda kalp yetersizliği ve ölüm vakaları da gördük" dedi. 

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"

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