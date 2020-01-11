İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Dr. Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Bugün meydana gelen deprem normal seyre uygun değil, tehlike yaratabilir, dikkatli olunmalı , bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Normal seyre uygun değil, dikkatli olunmalı" dedi.

Marmara Denizi'nde saat 16.37'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetini önce 4.7 olduğunu duyurdu, sonrasında 4.8 olarak güncelledi. Yaklaşık 20 saniye süren deprem, İstanbul'un birçok yerinde hissedilirken, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Profesör Dr. Ziyadin Çakır, depremin normal seyre uygun olmadığını, tehlike bir noktada meydana geldiğini ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Deprem sonrası Haber Türk'e telefonla bağlanan Çakır şöyle konuştu:

"Deprem çok tehlikeli bir yerde meydana gelmiş maalesef. Dolayısıyla ben önemli bir tehlike üretebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum bu depremin. Hemen hemen ana fay üzerinde çünkü. dolayısıyla çok tehlikeli bir noktada. Tabii ki büyük bir depremin olmasına neden olabilir. Artçılar olacak zaten. 4-5 aydır aynı bölgede yoğun bir aktivite var; 4.7, 4.8, .4.8... Durmayan bir aktivite var. Deprem aktivitesinin normal seyrinde olduğunu düşünmüyorum. Başından beri aynı şeyi söylüyorum. Çok tehlikeli bir noktada. Fayların özelliklerine göre ayırdığımızda fayın uç kısmında bir yerde, dikkatli olunması gerekiyor.

Normal seyrine uygun değil. Büyük bir depremden sonra artçıların büyüklüğü ve adedi zamanla azalarak kaybolur. Bu Silivri açıklarındaki nokta için aynı şeyi söyleyemiyorum. Çok fazla artçı oldu; 250 üzerinde artçı meydana geldi. Hâlâ da durmuş değil, sonlanmasını beklerken birden bire bu büyüklükte meydana geldi. Olmayacak da değil ama normal olduğunu düşünmüyorum.

Bu deprem, büyük Marmara depreminde kırılmasını beklediğimiz ana fay üzerinde... Büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum."