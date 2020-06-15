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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için deprem tahmini

15 Haziran 2020 13:41

Bingöl'ge meydana gelen ve büyük paniğe neden olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. 

Konuyla ilgili Habertürk ekranlarında canlı yayın konuğu olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, olası İstanbul depremiyle ilgili "İstanbul'da beklenti yok. Tam tersi İstanbul'da Kumburgaz çukurundaki fay batıdaki Avcılar sırtını kesmiyor ve böyle olunca Yeşilköy ve Adalar'a doğru gelmiyor. Orada başlayıp Yunanistan'a doğru gidiyor. 1912'de Silivri ve Tekirdağ kırıldığı için o fay Kumburgaz çukurunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Bingöl depremine de değinen Üşümezsoy'un canlı yayındaki kıyafeti ise dikkat çekti. 

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