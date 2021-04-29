Prof. Dr. Özgür Enginyurt: Karadeniz'e akmayın, yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi?

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, fındık tarımı için il dışından gelenlerin vaka artışına neden olduğunu belirterek, “Karadeniz'e akmayın. Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi?” dedi.

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enginyurt, vatandaşın köylerde bir araya gelmesinin, salgının yayılmasını hızlandırdığını belirterek, şunları söyledi:

“İstanbul’dan Karadeniz’in özellikle fındık üretilen şehirleri olan Ordu ve Giresun’a gelen ciddi bir hareketlilik var. Bugünlerde sokaklarda, ana yol üzerinde 34 plaka birçok aracı görmek mümkündü. Perşembe gecesinden itibaren pandemiyle ilgili yasaklar başlayacak. Ekonomiden önemlisi bizim sağlığımız. O yüzden vatandaşların bu kadar fındık üreten illere akması hiç doğru değil. Burada olan kişilerle fındık hazırlığının yapılması çok mümkündür. Bu kaçışın sadece fındıkla da ilgili olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kapalı kalacakları günleri köylerinde geçirecekler, diye düşünüyorum. Bu daha öncesinde yaşadığımız yanlış bir uygulama. İnsanlar köylerde bir araya gelerek Koronavirüs'ün yayılmasını hızlandırıyorlar.”

"Örnek vereyim; bir hastamızın kızı, hastanın Covid-19 çıktığını öğrenince bakımından dahi vazgeçti. Anasından, babasından, çocuğundan, eşinden vazgeçebilecek kadar koronavirüsten korkuyorlar ama biz söylediğimizde korkmuyorlar. Bu kadar korktuğunuz bir hastalığı yaymak için Karadeniz’e akmayın. Fındık önemli bir gelir kaynağımızdır ama şu ana kadar fındık aklınıza gelmemişti. Yasaklar gelince mi fındık aklınıza geldi? Vatandaşlar tamamıyla kurallara uymuyor. Aşı çıkmadan önce biz ne zaman aşı olacağız, diyenler; aşı randevularını alıp, aşı olmaya gelmiyorlar. Bunlarla karşılaşıyoruz ama maske, mesafe, hijyeni anlatamadık. Aşıyı anlatmakta zorlanıyoruz. Elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Vatandaş işin başından beri ciddiye almıyor. Sıkıntımız bundan ibaret”